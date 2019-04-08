İmamoğlu'ndan gerilimi artıracak açıklama!

İmamoğlu; sandıkların yüzde 95'inin sayıldığını belirtti ve “Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin” sözleri ile medyaya seslendi.

Güncellenme 08 Nisan 2019 14:02

YSK’nın resmi olmayan verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da devam eden sayımla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Sandıkların yüzde 95'i sayıldı. Fark 15 bin 500" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

“Ben olsam utancımdan o görevi terk ederdim”

"Bu sefer AA'nın trafosuna kedi girdi. Tam 11 saat veri vermediler. Hepimizin cebindeki paralarla maaş alan Anadolu Ajansı'nda yönetici olduklarını düşünenleri şiddetle tekrar kınıyorum. Ben olsam utancımdan o görevi terk ederdim."

"Üzülüyorum, devletin 100 yıllık kurumunun bir siyasi partiye değil, bir bireye değil milletine hizmet etmesi gerektiğinin bilincinde olmayan zavallılara böyle koltuklar teslim edersen başına gelecek budur. Ben sadece zavallı diyorum."

“Halinize gülüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok." ve Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, "3 Bin oyla kazandık açıklaması yapmak belki de hayatının en kötü deneyimi olmuştur, ben bunu yaşamak istemezdim. 3 bin oyla topluma kazandık dediniz, şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Halinize gülüyorum" dedi.

“16 milyon insanın iradesini küçümsüyor"

"Size Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım: "1 oyla seçim kazanılır" 15 bin oyu küçümseyenler 16 milyon insanın iradesini küçümsüyor."

“Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin”

"İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin."