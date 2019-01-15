İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Cengiz'i ziyaret etti.

Güncellenme 15 Ocak 2019 14:34

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinde konuşma yapan İmamoğlu, İstanbul'un dünya çapında markaları olduğunu, en öne çıkan markaların da 3 kulübün yer aldığını, daha önce Beşiktaş’ı ziyaret ettiğini, bugün de Galatasaray’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

“Ortak neler üretebiliriz?”

Başkan ve yöneticilerinin İstanbul kentinden beklentilerinin ne olduğunu soran İmamoğlu, “114 yıllık kulübün hem bugünü hem de yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübünün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları, ortak neler üretebiliriz noktasında fikirlerimizi paylaştık. Kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık” ifadelerini kullandı.

“Spor kulüpleri İstanbul’un gelişimi için çok önemli”

İmamoğlu, spor kulüplerinin İstanbul'da sporun gelişimine ve herkesin her yaşta spor yapabilmesini motive edici bir unsur olarak görüldüğünü, bu motivasyonu en üst seviyede sağlamak için sadece tesisleşmenin yetmediğini, işin başka paradigmaları olduğunu, tümüyle bu alanlara beraber eğileceklerini anlattıklarını, inanılmaz çok değerli işler çıkacağını şimdiden gördüklerini, kent kulüp ilişkisi açısından İstanbul’un sanal büyütülmeye dönük bir takım kavramlar üretmeye ihtiyacı olmadığını, zaten mevcut çok değerli kulüpleri olduğunu, bundan onur duyulduğunu, Galatasaray'a binlerce sporcusu ve milyonlarca taraftarıyla tüm spor alanlarında yapacağı mücadelede başarılar dilediğini söyledi.

Cengiz’den açıklama

İmamoğlu’ndan sonra söz alan Başkan Mustafa Cengiz de, sportif anlamda siyasette asla olamayacaklarını, sportif anlamda İmamoğlu ile düşüncelerini paylaştıklarını, özellikle büyük kentlerde, İstanbul'daki bir spor kulübü olarak İstanbul kentinde spor kulüplerine doğrudan ve daha çok katkı vermesini temsil anlamında dilediklerini belirtti.