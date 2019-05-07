İmamoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

YSK tarafından mazbatası elinden alınan İmamoğlu, Akşener'i ziyaret etti.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 16:39

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İkili görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor" diye konuştu.

“Cevaplar demokrasi yoluyla verilecek”

Mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim. Kendileriyle bu yönde karar birliğimiz var" ifadelerini kullandı.

“En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız”

İstanbulluların sorunlarını bildiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'mizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri, kararları partilerimizin genel başkanları ve yöneticileri alacaklar. Bizler de yola koyulacağız. En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız. Elbette sorgulayacağımız ve hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır.