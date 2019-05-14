İmamoğlu'na 100 bin TL bağış yapan ünlü kim?

CHP'li Bektaş, İmamoğlu'nun kampanya sürecinde gelen bağışların memnun edici olduğunu ve çok ünlü bir ismin 100 bin TL bağış yaptığını belirtti.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 17:29

CHP idari ve Mali İşler Yardımcısı Erol Bektaş, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarına destek için açılan bağışların beklenenin üzerinde olduğunu söyledi. Bektaş, kampanyaya çok ünlü bir sanatçının da 100 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

23 Haziran seçimlerinde siyasi partiler hazineden yardım almıyor. CHP bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’na destek için bağış kampanyası başlattı. Parti yöneticileri, gelen bağıştan ve gösterilen ilgiliden çok memnun olduklarını belirtti. İmamoğlu'na hem Türkiye'den hem de gurbetçilerden yoğun destek var.

Ünlü bir isim 100 bin TL bağışladı

Independent Türkçe'ye kampanyayı değerlendiren CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, "Kampanyaya 1 TL yatıran da var, üst sınır olan 54 bin 566 lira da. En ilginç örnek ise, "çok ünlü bir sanatçının" 100 bin TL bağışlaması" dedi.

“100 bin TL'yi iade ettik”

Bektaş aynı zamanda bu tür bağışların kendilerini duygulandırdığını ve şaşırttığını söyledi. En şaşırtan örneğin bir ünlünün 100 bin TL bağışlaması olduğunu dile getiren Bektaş, "Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca, 100 bin TL'lik bağışı gören parti yönetimi o ünlü sanatçı ile irtibata geçildi ve bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceği anlatıldı. O ünlü sanatçımıza, 100 bin TL'yi iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı" dedi.

Kampanya haksızlığa itiraz mecrası halini aldığını dile getiren Bektaş; "Bağış tutarından çok, katılımcı sayısındaki yükseklik dikkat çekici" dedi.