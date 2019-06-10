İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak! İşte nedeni...

Ordu Valiliği suç duyurusunda bulundu, Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun ifadeye çağrılacak.

Güncellenme 10 Haziran 2019 15:45

Ordu Valiliği'nin suç duyurusu ile başlatılan soruşturma kapsamında, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun’un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı.

Ordu Valisi suç duyurusunda bulundu

Savcılık, İmamoğlu ve Torun'u ifadeye çağırıp havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyecek. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu ile Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.

VIP salonunda gerginlik

İmamoğlu ve Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı.