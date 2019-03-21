İmamoğlu, Turgay Güler'le yaşadığı tartışma hakkında ilk kez konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu; çıktığı televizyon programında yaşadığı tartışmayla ilgili ilk kez konuştu.

Güncellenme 21 Mart 2019 09:31

CHP ve İyi Parti ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu; Turgay Güler’le canlı yayında yaşadığı polemikle ilgili ilk kez konuştu.

Çekmeköy’deki askeri alanın imara açılmasına çok üzüldüğünü belirten İmamoğlu, “Şimdi biz askeri alanları da imara açarsak, boşlukları konutlarla doldurursak, bu kente ihanet etmeye devam ederiz" dedi.

'Gafil avlayacağım' diyen kişi, avlandı

Önceki akşam katıldığı televizyon programında sık sık sözü kesilen İmamoğlu konuya ilişkin, "Bana tezahürat yapınca sesim düzeliyor. Şimdi diyecekler ki, 'Kendine tezahürat yaptırıyor' falan. Bu basın bazen karıştırıyor. Dün akşam ki karıştırmadı. Sohbet ettik. Ben size ne dedim? Kötü söz sahibine aittir. Sabrın sonu selamettir. O zannetti ki, 'Ben onu gafil avlayacağım'. Ama benim kalbim temiz kardeşim. Kendimden şüphem yok ki. 'Gafil avlayacağım' diyen kişi, avlandı. Bir daha davet etsin, bir daha giderim. Ben, herkesle konuşurum ve anlaşmaya çalışırım" diye konuştu. Konuşmasının sonunda Akşener'e seslenen İmamoğlu, "Beni, bugün ablam, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener onurlandırdı" diyerek teşekkür etti.