İmamoğlu: Son seçimlerden daha fazla hazırız!

Times'a konuşan İmamoğlu, geçen seçimden daha fazla hazır olduklarını ve Türkiye'de demokrasinin tehlikede olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 12:13

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi sonrası mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Times gazetesine röportaj verdi. İmamoğlu, "Türkiye'de demokrasi tehlikede" ifadelerini kullandı.

“Son seçimlerden daha fazla hazırlıklıyız”

İmamoğlu; 23 Haziran'dan önce İstanbul'un her semtini tek tek gezeceğini ve son seçimlerden daha iyi hazırlandıklarını söyledi.

İnsanların bu kararın çıkmaması için dua ettiğini ifade eden İmamoğlu, daha fazla hazırlıklı olduğunu, demokrasi mücadelelerine başlayabilmek için umut yaratmaya çalıştığını ifade etti.

“Ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim"

İmamoğlu gazeteye verdiği röportajda, "Seçim günü binlerce üyemiz görevde olacak" dedi. "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" diye konuştu.

“Medyadan dışlanmış durumdalar"

Gözlemcilerin son yıllarda Türkiye'nin seçim süreçlerindeki sakatlıklara dikkat çektiği belirtilen haberde, "Muhalefet partileri artık neredeyse tamamen, cumhurbaşkanına bağlı iş insanlarının sahip olduğu basın-yayın kuruluşlarının hakim olduğu medyadan dışlanmış durumdalar" denildi.