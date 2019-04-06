İmamoğlu: Oy verenlerin başını öne eğiyorlar

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir tepkisine bu sözlerle cevap verdi.

Güncellenme 06 Nisan 2019 14:44

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kaybetmek bu kadar zor mu Allah aşkına. İnsanlar size bu oyu verdi, nezaketle size bu süreç teslim edildi. Siz de teslim etmesini bilin ya. Günün sonunda en fazla AK Partili hemşehrilerime üzülüyorum. AK Partili hemşehrilerim beni görünce tebrik ediyorlar. O oy verenlerin başını öne eğiyorlar. Şimdi başka tartışmaları ortaya koyuyorlar.

“Bunu kabul etmek istemiyorlar”

Seçimi kaybettiler, bunu biliyorlar, biz de bilgisi ve belgesiyle biliyoruz. Fakat bunu kabul etmek istemiyorlar. Bu seçimde başarısızlığın sebebini araştırsalar, acaba nerede hata yaptık deseler memlekete faydaları olur. Kendi partilerinde siyaset yapanları da mağdur etmezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

"Böyle bir şeyi yazma hakkın yok" Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyfendi İstanbul'dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir'in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı."