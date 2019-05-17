İmamoğlu: Keşke sadece alkışlasalardı

İmamoğlu, Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasında protesto edilmesine dair açıklama yaptı.

Güncellenme 17 Mayıs 2019 15:55

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Doğuş operasını izlemeye giden Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın protesto edilmesine dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ''keşke alkışlasalardı'' dedi.

"Keşke sadece alkışlasalardı"

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasını izlemek için gittiği salonda bir grup tarafından "Her şey çok güzel olacak" protestosuna ilişkin, "Keşke sadece alkışlasalardı" ifadelerini kullandı.

Ne yaşanmıştı?

Yeniden Doğuş operasını izlemeye gelen Binali Yıldırım, tepkiyle karşılaştı. Operayı izlemeye gelenler, Binali Yıldırım’a yönelik alkışlarla "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmıştı. Binali Yıldırım kendisini protesto edenlere güleç yüz ve selamlamayla karşılık verip, el sallayarak cevap vermişti.