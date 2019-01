İmamoğlu hurdacı vatandaşla İngilizce muhabbet etti

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun hurdacı ile yaptığı İngilizce muhabbet neşeli anlar yaşattı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 15:43

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, güne çocuklarının karne heyecanı ile başladı. İmamoğlu çocukları ile vedalaştıktan sonra seçim çalışmaları kapsamında rotasını Kağıthane'ye çevirdi. Burada 56 yaşındaki hurdacı Metin Tekin’le sohbet eden İmamoğlu aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü.

Niğde Aksaraylı olduğunu ve 30 yıldır hurdacılık yaptığını söyleyen Tekin, İmamoğlu ile yaşadığı sorunları paylaştı.

Hurdacı ile İngilizce muhabbet

İngiltere'de de bir süre bu işi yaptığını belirten Tekin, ''İngilizce de biliyorum'' dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Konuş bakalım'' diyerek Tekin'e, ''Where are you from (Nerelisin)?'' sorusunu yöneltti. ''I am from Kapadokya (Kapadokyalıyım)'. Tekin, ''I win little money, enough (Az para kazanıyorum, yeterli)'' yanıtını veren Tekin'e, İmamoğlu'nun karşılığı, ''Bence sen İngilizce kursu ver'' oldu.

Cuma namazı kıldı

Cuma namazı için Sanayi Mahallesi Merkez Camii'ne yönelen İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sırada yolun tıkandığını ve trafik oluştuğunu gören İmamoğlu, bekleyen sürücülerden özür diledi.