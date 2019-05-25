İmamoğlu, Gül'ü arayıp teşekkür etmiş!

CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçimlerin iptali sonrası görüşünü net bir şekilde ortaya koyan Gül'ü arayıp teşekkür ettiğini söyledi.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 13:04

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası sosyal medyadan açıklama yapan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk defa görüşlerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" demişti.

“Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı”

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Gül’ü arayarak teşekkür ettiğini söyledi.

İmamoğlu, şunları söyledi; "Her kurumun geçmişinde eksikleri hataları olma ihtimali yüksektir. Kurumumun geçmişini elbette bu ekranlarda mahkemesini kuracak değilim. Ancak kişisel görüşümü açıkça söyleyebilecek durumdayım. Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı

“Çok teşekkür ettim”

Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür ettim. Bunun, daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor."