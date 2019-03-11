İmamoğlu, genel başkanlık sorusuna böyle cevap verdi

CHP-İyi Parti ittifakının İstanbul adayı "kazanamazsa genel başkanlık düşünüp düşünmediğine" dair soruya bakın nasıl cevap verdi.

Güncellenme 11 Mart 2019 09:18

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Kazanamazsanız genel başkanlığa mı yürüyeceksiniz?" sorusuna, “Şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum” ifadeleri ile yanıt verdi.

Genel başkanlık düşünüyor mu?

"Kazanamazsanız Beylikdüzü de gitmiş olacak… Genel Başkanlığa mı yürüyeceksiniz o durumda?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, şu anda sadece kazanmaya odaklandığını, kaybetmenin dünyanın sonu olmayacağını, siyaseti bir günde bırakabilecek şekilde yaptığını, mesleğinin bu olmadığını görev için yaptığını, şu an genel başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını, sadece İstanbul’u düşündüğünü söyledi.

Ön seçim yapılsaydı kim çıkardı?

İmamoğlu, "Ön seçim yapılsaydı siz mi çıkardınız, başka bir isim mi?” şeklindeki soruya verdiği yanıtta, "Eğer adım zamanında açıklanmış olsaydı, yeterli sürede kendimi anlatsaydım, 24 Haziran'dan sonra yaşanan parti içi çatışma iklimi olmasaydı ben çıkardım… Ben burada da ön seçimle gelmiş bir belediye başkanıyım, üstelik kendim talep ettim bunu. Ön seçim yapamadık belki ama tüm ilçelerle konuşarak, paylaşarak ilerledik hep” dedi.

Gül’ün adayı mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adayı olduğuna dair iddiaları da değerlendiren İmamoğlu, Gül’ü sadece bir Cuma namazı çıkışında gördüğünü, bunun dışında başka bir temasının ya da sohbetinin olmadığını söyledi.

“İstanbul dünyanın en büyük köyüne dönüşecek”

İstanbul’daki 16 milyon vatandaşın geleceği yakalamak istediğini dile getiren İmamoğlu, “Bu şehirdeki insanların, çocukların, geleceğe umutla bakması için başka bir dönem açmamız lazım. Yeni yüzyılın insanlara sunduğu imkanlar var ve bunlar parayla değil. Bu şekilde gidersek İstanbul dünyanın en büyük köyüne dönüşecek” ifadelerini kullandı.