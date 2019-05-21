İmamoğlu, FETÖ kanalında çalıştı mı?

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Samanyolu TV’de çalıştı” iddiasına cevap verdi.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 14:07

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Samanyolu TV’de çalıştı” sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, kanala yalnızca konuk olarak katıldığını, çalışmadığını, para toplama kampanyasına destek olmadığını, bir kanala çıkmakla insanların böyle itham edilemeyeceğini söyledi.

“Konuk olarak davet edildim, çalışmadım”

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiası hatırlatılınca şunları söyledi:

“Ben birçok kanalda spor yorumculuğu yaptım. Ben eski Trabzonspor yöneticisiydim. Karadeniz TV'ye çıktım, CNN Türk'e çıktım, NTV'ye çıktım. Konuk olarak davet edildim, çalışmadım. Ben o kanalın açılışına davet edilmedim. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez.

“Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim”

Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Dolayısıyla üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin çok önemli sorunları var. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanları lekelemek için iftira atmayın.”