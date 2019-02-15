İmamoğlu, en fazla ilgili gördüğü ilçeleri açıkladı

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, yerel seçimler kapsamında yürütülen kampanyalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 15 Şubat 2019 11:28

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler kapsamında yürütülen kampanyalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Çok üst seviyede alakayla karşılaştım”

Cumhuriyet’in haberine göre; İmamoğlu, gidip gördüğü ve gezdiği yerlerde olumlu tepkiler aldığını, en sıcak ilgi gördüğü yerlerin Sultanbeyli ve Bağcılar olduğunu, bu ikisinden sonra da Güngören’in geldiğini; Sultanbeyli, Arnavutköy ve Bağcılar’ın en düşük oy aldıkları ilçeler olduğunu, oralarda pozitif diyaloglar yaşadığını, çok üst seviyede alakayla karşılaştığını, bu tepkilerin kendisi açısından çok değerli olduğunu söyledi.

İddialı konuştu

İmamoğlu, hiçbir ilçede kötü bir manzarayla karşılaşmadığını ama Sultanbeyli, Bağcılar ve Güngören'e özellikle bir kere daha gideceğini, bu ilginin ileride iki kat fazla olacağını, biraz da oralara gidip test etmek istediğini, vatandaşa umut olduğunu, Beylikdüzü'nde yönetim değiştirme geleneğini başlattığını, Beylikdüzü'nü CHP’nin kazandığını, İstanbul'da da o geleneği devam ettireceğini, seçim kazanma, geleneğinin devam edeceğini belirtti.