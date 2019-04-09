İmamoğlu: En büyük ayıbı Yıldırım'a yaptılar!

CHP ve İyi Parti’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin bu süreçte en büyük ayıbı Binali Yıldırım’a yaptığını iddia etti.

Güncellenme 09 Nisan 2019 17:23

Medyayı tehdit etmediğini dile getiren İmamoğlu, bu kurumlara ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattığını ifade ederek, "Soyadlarıyla, aileleriyle itibarların, en az 2-3 nesildir bu ülkeye iş ürettiklerini, hizmet ettiklerini, şu anda medya kurumlarının sahibi olmakla sadece bize karşı değil, ailelerine ve soyadlarına sorumlu olduklarını hatırlattım. Şu anda sahibi oldukları kurumların da bu ülke tarihinde önemleri var. Uyardım, 'Üzülüyorum. Ne ailenize yanlış yapın ne o tarihi kurumlara ne de topluma...' dedim. Bunu söyledim" dedi.

“Bu ülkenin ve toplumun derin bir vicdanı var”

Büyükçekmece'deki iddialara ilişkin soruya da İmamoğlu, "Yazık, bir ilçeyi baskı altında tutmak... Şu an bazı hamlelerde dördüncü, beşinci dünya ülkelerinin yaptığı hamleleri görüyoruz. Allah'tan bu ülkenin ve toplumun derin bir vicdanı var, görüyor her şeyi. YSK, 'Ne hayali seçmen var, ne seçmen nakliyle oy hakkı çiftelenmiş seçmen vardır. Herkes güvenle seçime bakabilir' demiş" ifadelerini kullandı.

“Ben Yıldırım'ın yerinde olsam…”

İmamoğlu, oy farkına yönelik bir soruyu yanıtlarken, "Oyu küçümseyenler, bu süreci bize yaşatanlar Allah aşkına, o gece saat 22.30'da '3 bin oyla seçimi kazandık.' diye kendini 80 milyona alkışlatanlar utanmıyor mu? En büyük ayıbı bu ülkeye hizmet etmiş Sayın Binali Yıldırım'a yaptılar. Sayın Yıldırım'ı yanlış bilgilendirdiler, çıkardılar milletin huzurunda 'Kazandık' diye kendisini mahcup etmesine fırsat tanıdılar. Ben Sayın Yıldırım'ın yerinde olsam buna vesile olan kim varsa, yüzlerine bir daha bakmam, adam yerine koymam" diye konuştu.

“Benden hizmet noktasında kimse kaçamaz"

"Seçim tekrarlanırsa ne yapacaksınız?" sorusuna İmamoğlu, "Bu ülkenin, bu milletin derin aklı vardır. Öyle bir şey olmaz. YSK'nın, il başkanımızın verdiği dilekçeye cevap vermesini, İstanbullunun zarar etmemesini, İstanbul'un zarara uğramamasını, dünyaya rezil olmamayı istiyoruz. Bir an önce sarılalım, kucaklaşalım, hizmet edelim. 'Sayın Cumhurbaşkanıyla anlaşacak mısınız?' Ne demek anlaşamayacağım? Ben bir dahaki seçim oyuna talibim onun. Benden hizmet noktasında kimse kaçamaz" karşılığını verdi.