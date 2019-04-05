İmamoğlu, devam eden oy sayımları hakkında ne dedi?

İstanbul'da devam eden seçim sonuçları hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, sonuçların değişmeyeceğini vurguladı.

Güncellenme 05 Nisan 2019 16:30

İstanbul’da devam eden seçim sayımı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu; hesabın ortada olduğunu, Balıkesir'de Malazgirt'te itirazların kabul edilmediğini ve İstanbul'da sonuçların değişmeyeceğini söyledi.

Oyların yeniden sayılması ile ilgili bir sorunları olmadıklarını vurgulayan İmamoğlu, itirazlarda çifte standart uygulandığını öne sürdü. Hesaplamanın ortada olduğunu kaydeden İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Matematik üzerinden konuşuyorum. Sayımla ilgili bir sorumuz yok. Ama hala milletin gözü önünde bir çifte standart var. Biz bunu anlatıyoruz. Soyut kavramlar üzerinden itiraz yapılıyor ancak farkın 3 oy olduğu Balıkesir, Malazgirt, Yusufeli'nde neden itirazlar kabul edilmiyor.

Siz ister sağdan sola, ister soldan sağa saysınlar hiçbir şey değişmyecek. Başka şeylere girişim yapıyorlar. Bazı ilçelere başvuru yapmışlar. Kaybetmek bu kadar zor mu?

“Onu da sayalım bunu da sayalım”

Teslim etmeyi bilin. Günü sonunda en fazla AK Partili hemşerilerimiz üzülüyorlar. Beni gören AK Parti'li kardeşlerim beni tebrik ediyorlar. Yanlış yapıyorlar nereye kadar! Şimdi başka tartışmalar ortaya koyuyorlar.. Onu da sayalım bunun da saylım. Akıllarına geldikçe İstabul’da yeniden seçimi gündeme getiriyorlar

“Seçimi kaybettiklerini biliyorlar”

Bunun nedeni seçimi kaybettiklerini biliyorlar ama bunu kabul etmek istemiyorlar. Bu seçimde başarısızlığın sebebini araştırsalar hem kendilerine hem de memlekete daha hayırlı olur. Kim nerede yanlış yaptı hangi sözler yanlış söylendi.

Yüksek Seçim Kurulu da biz de verileri güncelliyoruz. Benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirler. Algı oluşturmaya çalışıyorlar hesap zaten ortada. Biz zaten yeniden sayılmaya başlandığında 20 binin altındaydık. Şu anda 18 bin oya inmiş durumda. 120 bin oyun sayımından elde edilen rakam bu."