İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edecek!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Topbaş'la görüşme talep edeceğini açıkladı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 09:29

CHP’nin İstanbul aday olarak açıklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’la görüşeceğini duyurdu.

Trabzonlu olduğu fark edilmiyor

CHP’nin İstanbul adayı ile konuşan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Trabzonlu olduğunu bilmeseniz fark edemeyeceğiniz bir Karadeniz aksanı var. Karadenizli yanı gerçekten kapı duvar tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Farklı görüşten insanları bir araya getirmiş

İmamoğlu’nun Beylikdüzü'nde yarıştığı AK Parti Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısına da katıldığını belirten Zeyrek, Beylikdüzü sınırlarındaki İSKİ tesisinin açılış törenine kendisini ilçenin belediye başkanı olarak zorla davet ettirdiğini, görevde kaldığı süre boyunca 'Sevgi-Barış Buluşmaları' toplantıları düzenleyip her partiden insanı bir araya getirdiğini, ilçesinde 'Demokrasi Sokağı' yapıp, bütün partileri orada kendilerini anlatmaya çağırdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme talep edecek

İmamoğlu’nun "Kampanyaya başlamadan eski başkanları ziyaret edip önerilerini alacağım" dediğini belirten Zeyrek, CHP’li Başkan adayının; bugün Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen'le randevusunun olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğini yazdı.

Farklı bir CHP’li imajı

İlk izleniminin İmamoğlu'nun klasik bir CHP'li olmadığı şeklinde olduğunu belirten Zeyrek, “Tatlı dili ile birçok kapıyı aralayacağını da düşündüm. Yeni bir isim olması, hedef tahtasına konulmasını sağlayacak bir bagajı bulunmaması da büyük avantaj. Binali Yıldırım'ın işi gerçekten zor gibi görünüyor” dedi.