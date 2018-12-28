İmamoğlu çılgın projesini açıkladı: İstanbul'u böleceğim!

Dün CHP tarafından İstanbul adaylığı resmi olarak da ilan edilen Ekrem İmamoğlu, çalışmalara başladı.

Güncellenme 28 Aralık 2018 12:12

Metrobüse dair açıklama yapan İmamoğlu, bu taşıma biçiminin İstanbul’da bel kemiği haline geldiğini, bu konuda bazı çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Metrobüs sürprizi

İmamoğlu, metrobüs konusunda sürpriz bir açıklaması olacağını, başka bir kavramı da İstanbullularla buluşturacağını, aktarmalarla ilgili de kendisine bazı sorunların iletildiğini, bu konuda sorun yaşayan çok sayıda kişi olduğunu, bunu ele alıp rehabilite edeceğini belirtti.

Bölge masaları kurulacak

İstanbul'u 6 parçaya bölme planı yapan İmamoğlu, bu ildeki 39 belediye başkanının kendisinin en birinci yardımcıları olacağını, 6-7 bölgenin ortak masaları olacağını; Silivri, Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü’nün aynı bölgede ve benzer sorunları yaşadığını, bu semtlerin ortak masaları olacağını söyledi.

İstanbul, 6 bölgeye ayrılacak

İmamoğlu; hedefinin bölge masası kurmak olduğunu, İstanbul’u 6 bölgeye ayırmayı hedeflediğini, o bölgenin başkanlarını bir araya getireceğini, Büyükşehir’de onlarla ilgili bir koordinasyon masası kurmayı planladığını, bunu demokrasi olduğunu ifade etti.

Tanınma sorunu 15-20 günde ortadan kalkar

İstanbul’da tanınma konusunda 15-20 günde bir sorununun kalmayacağını düşündüğünü belirten İmamoğlu, kendini işine adayan enerjisi yüksek bir kişi olduğunu, her gün 20 kilometre yürüdüğünü, kalbinin bu kent için çok hızlı attığını, Türkiye’nin yeni nesil bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşündüğünü, yeni nesil bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.