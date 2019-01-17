İmamoğlu, Akşener'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nu kabul etti.

Güncellenme 17 Ocak 2019 17:36

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Parti genel merkezinde gerçekleşen kabul öncesi gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Görüşmede İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da hazır bulundu.

İmamoğlu’ndan görüşme sonrası açıklama

Görüşme sonrası basına açıklama yapan İmamoğlu, Akşener’e iki parti arasındaki iş birliği sürecinde hem şahsı hem de İstanbul'daki çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Akşener'in daha olgun, daha verimli çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda tecrübelerini kendisiyle paylaştığını aktaran İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti.

“Çok genç bir süreç başlayacaktır”

İmamoğlu, İstanbulluya değer katan ve onların sorunlarını çözen bir süreci yürütmeye çalışacaklarını, buna Akşener'in yanı sıra genel başkan yardımcıları ve İstanbul teşkilatının da katkı sunacağını söyledi. İmamoğlu, "İnşallah 31 Mart itibariyle İstanbul'da bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir süreç başlayacaktır" dedi.