İmamoğlu, AK Parti'nin itirazına ne dedi?

İmamoğlu, AK Parti'nin YSK'ya yaptığı olağanüstü başvuruyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 09:59

İstanbul seçimlerine dair tartışmalar devam ediyor. YSK bu kapsamda AK Parti’nin olağanüstü itiraz başvurusunu değerlendirmeye aldı. Ülkede adeta nefesler tutuldu ve YSK’nın vereceği karar bekleniyor.

Mazbatasını alarak göreve başlayan ve bir süredir görevinin başında olan Ekrem İmamoğlu da AK Parti’nin itirazlarına dair açıklama yaptı.

“Böyle bir komedi dünya tarihinde yok”

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Her gün başka bahane buldular, akıllara zarar. 'Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz. Aslında CHP de bir şey yapmadı ama bir şeyler olduğunu düşünüyoruz.' Bak şimdi. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.

“39 ilçeden 25 tanesinde onların adayı seçilmiş”

Örnekle konuyu anlatacağım. Şu bir zarf. Biz ne yaptık? İstanbul'da 4 çeşit oy kullanıldı. Bu 4 çeşit oyun hepsi tek zarfa atıldı. Bu zarftan muhtar çıktı, temiz. İlçe belediye meclisi, temiz. İlçe belediye başkanı, 39 ilçeden 25 tanesinde onların adayı seçilmiş, o da temiz.

“İBB Başkanı kendi istedikleri aday seçilmedi diye, şaibeliymiş”

Ancak, İBB Başkanı. 'Niye bu seçimde Ekrem İmamoğlu seçildi?' İBB Başkanı kendi istedikleri aday seçilmedi diye, şaibeliymiş. İstanbul adına doğru bir karar olmamış.

“16 milyon insan, Ekrem İmamoğlu'nu sevdi”

Yahu arkadaş, güzel insanlar, etmeyin. Sizin adayınız seçilmedi diye bir seçime şaibeli diyerek komik duruma düşmeyin. Bu 16 milyon insan, Ekrem İmamoğlu'nu sevdi be kardeşim, bu kadar basit."