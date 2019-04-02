İmamoğlu, AA'yı hedef aldı! "Vazifesini yerine getirmiyor"

İstanbul Belediyesi seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, AA'ya ağır suçlamalarda bulundu.

Güncellenme 02 Nisan 2019 13:53

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediyesi seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, "AA, hepimizin vergisiyle görev yapıyor ama vazifesini yerine getirmiyor. Anadolu Ajansı artık bitmiştir, hiçbir seçimi sunamaz" açıklaması yaptı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesinde uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anadolu Ajansı'nı sert bir dille eleştiren İmamoğlu, "Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA’nın genel müdürünün cebinde. Hepimizin vergisiyle AA görev yapıyor ve Türkiye’nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Meral Akşener’i ziyaret edeceğim"

Bugün ayın 2’si. Günler hızlı geçiyor. Ben seçimden sonra Ankara’ya Anıtkabir’e ziyareti planlamıştım. Bu benim manevi planımdı çocuklarımla beraber. Anıtkabir ziyareti yapacağız saat 15:00’da. Genel ziyareti ziyaret edeceğim ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğim. Bugün Miraç Kandili, mübarek olsun. İslam aleminin ve insanlarımızın Miraç Kandili mübarek olsun. Günahlarından arınan, iyiliklere uzanan bir gece olsun hep beraber. Kötülüklerden uzak, yanlışlardan uzak doğruları kabul eden, hoşgörüsü yüksek olan bir topluma dönüşelim. Seçim gündemi devam diyor, aslında hiç de hoş olmayan ortamlar da yaşıyoruz. Sabırla takip ediyorum ama sabır kadar inancım ve kararlılığım devam ediyor, bunun bilinmesini istiyorum.

"Devletin haber alma ajansı"

Çok şey birbirine karıştı, beni çok üzüyor. Neler derseniz; devletin imkânları, makamları, kurumları neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda. Tekrar AA’nın altını çizmek istiyorum. Devletin haber alma ajansı. Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA’nın genel müdürünün cebinde. Hepimizin vergisiyle AA görev yapıyor ve Türkiye’nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor. Şu anda tahmin ediyorum mahcubiyet içerisinde ama mahcubiyeti şu; yav keşke haberleri doğru ve zamanında verseydim değil, ben niye istediği medya kazandıramadım mahcubiyeti yaşıyor.

"Düzelteceğiz bu süreci"

Bu çok acı bir durum. Genel müdürü veya kimse meshulü derhal istifa etmeli. Gitsin Ak Parti’si siyaset yapsın. Ama devletin kurumunun başındaysa bürokrat olma bilincini taşısın. Ahlakını taşısın, vicdanını taşısın. Her yol mubahtır anlayışı şu anda zehir gibi devletin bazı yetkililerinin başında geziyor. Partizanlık zaten demiştim bir zehir. Çok enjekte edilmiş durumda her ortama. Ama ben bu sürecin bir panzehiri olmaya geliyorum. Düzelteceğiz bu süreci.

"İstanbul ittifakı kazanmıştır"

Devletin bakanlarına gelince AK Parti Genel Merkezi’nde toplantılar, bunlarda adayımıza nasıl kazandırırım toplantıları olunca olmuyor. Emek var, burada İstanbul ittifakı var. 16 milyon İstanbullu kazanmıştır kardeşim. İstanbul ittifakı kazanmıştır. Bizde ıslak imzalar var. Bütün o tutanakların altında hesaplamaları var. Sonuç ne biliyorum. Bu kadar inançlı olmamamızın arkasında bu var.

"Anadolu Ajansı hiçbir seçimi sunamaz"

Sonuç karşı tarafın lehine olsaydı bu kardeşiniz çıkar, derdi ki; ’Hayırlı uğurlu olsun Sayın Binali Yıldırım’ derdi. Demiyorum, çünkü ben kazandım. Sayın Yıldırırm’ı da teessüfle izliyorum. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, başbakanlık yaptırınız daha ne olsun. Asmayın şu afişleri dedik, ayıp oluyor. İl başkanınız 3 bin oyla kazandık diye kazandık açıklaması yapıyorsunuz, kendisini aşağıya çekiyorsunuz, toplum nezdinde. Daha kötüsünü söyleyeyim mi dünya nezdinde. Biz yönetmeye hazırız, bırakın ahlaklı bir şekilde tebrik edin biz de işimize bakalım. Ben anlamış değilim hala afiş asıyorlar. Ne için asıyorsunuz Sayın Yıldırım. YSK bir veri vermiş AA’yı yok sayıyorum zaten. Anadolu Ajansı artık bitmiştir, hiçbir seçimi sunamaz.