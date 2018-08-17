İmamlar toplantısında silahlı kavga çıktı! Ölü ve yararlılar var

Erzincan'da imamların toplantısında yaşanan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 16:09

Erzincan’dan üzücü bir silahlı saldırı haberi geldi. Erzincan müftülüğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı.

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tercan’da kaymakamlık binasında imamlar tarafından yapılan aylık olağan toplantının düzenlendiği sırada, salona aniden giriş yapan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.

Salonda bulunan görevlilere rastgele ateş açan Fatih A.’nın kurşunlarının hedefi olan imam Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan hayatını kaybederken, 4 imam da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırı sonrası kaçan Fatih A.’yı arıyor.