"İmam Hatipler kapılsın" kervanına İlker Başbuğ da eklendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, artan İmam Hatip sayılarına dikkati çekerek bundan rahatsızlığını dile getirdi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 12:15

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısında imam hatiplerle ilgili çok tartışılacak ifadelere yer verdi.

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Atatürk, yaşasa Türkiye’nin hangi sorununa öncelik verirdi?” başlıklı yazısında, imam hatiplerin hızla artışını eleştirdi.

Atatürk yaşasaydı ilk işi ne olurdu?

Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün yaşaması durumunda yapacağı ilk işi yazan Başbuğ, Atatürk’ün hemen, eğitim/ öğretim müfredatı ile ders kitaplarında akıl ve bilimin dışında yer alan hususları tespit ettirip, bunların ayıklanmasını sağlayacağını ileri sürdü.

“Eğitim fen bilimlerine dayandırılmalı”

Mustafa Kemal için eğitimin dayanacağı temel niteliğin eğitimin ilime, fen bilimlerine ve akla dayandırılması olduğunu belirten Başbuğ, “Türkiye’de yıllardır tartışma konusu yapılan husus ise; eğitimin akla ve bilime dayandırılmasının İslam dini ile ne kadar uyumlu olduğudur” dedi.

“İslam dünyası zirvedeyken, Batı karanlık içindeydi”

Başbuğ, İslam dünyasının Abbasiler zamanında ilimde zirveye çıktığını, Batı’nın bu dönemde bilgisizlik ve karanlık içinde olduğunu, ilmin öğretildiği medreselerin Osmanlı’da Fatih Sultan Mehmet döneminde tepede iken, Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonlarında gerilemeye başladığını, bu gerilemenin sebebinin ise sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye, Matematik’te 49. sırada yer alıyor”

2012 yılından itibaren, Türkiye’deki eğitim ve öğretimin ciddi gerilemekte olduğunu ve OECD raporlarını buna dayanak gösteren Başbuğ, Türkiye’nin matematikte 72 ülke arasında 49. Olduğunu, fen bilimlerinde 52. Olduğunu, okuma ve anlamada ise 50. Olduğunu belirtti.

“İmam Hatipler gerekli ama…”

Başbuğ, son yıllarda İmam Hatip Liselerinin sayısında ciddi bir artış görüldüğünü, 2006’da 455 olan sayının bu yıl 1452’ye çıktığını, 2019 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 8 milyar 679 milyon liranın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne ayrıldığını, bu sayının İmam Hatip Liselerinin sayısının daha da artabileceğini düşündürdüğünü, buna karşılık devam eden 10 Fen Lisesi’nden başka Fen Lisesinin kurulacağı da görülmediğini, İmam Hatip Liseleri’ne ihtiyacın olduğunu, aksi takdirde Mustafa Kemal döneminde 1924’te İmam Hatip Mekteplerinin neden açıldığını izah etmekte zorlanılacağını vurguladı.

İmam Hatip Liselerin artırılma nedenleri nedir?

Burada sorulması gereken sorulara dikkati çeken Başbuğ, “İmam Hatip Liselerinin sayısının artırılmasının nedenleri nedir? Bu artışa olan ihtiyaç nedir? Eğer İmam Hatip Liselerinin sayısının gittikçe artırılması hedeflenmiş ise; II. Mahmud döneminde yaşanan iki farklı kültürü, iki farklı eğitimi temsil eden insanların ortaya çıkabileceği ve bunun yaratacağı sorunların ülkeye verebileceği zarar düşünülmemekte midir?” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten ülke için büyük kayıp olur”

Başbuğ, “21. yüzyıldaki Türkiye’nin, 17. yüzyılda Kâtip Çelebi’nin, 19. yüzyılda II. Mahmud’un ve Ahmet Cevdet Paşa’nın ve 20. yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ve çözmeye çalıştığı eğitimdeki sorunları tekrar yaşaması gerçekten ülke için büyük kayıp olur. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkılması ancak, eğitim ve öğretimde aklın ve bilimin rehber alınması ile gerçekleştirilebilir” ifadeleri ile yazısını tamamladı.