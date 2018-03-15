İlyas Salman'dan Şener Şen'e sitem!

Sinema Yazarları Derneği en iyilerine ödüllerini verdiği gecede konuşan İlyas Salman, Şener Şen ile yine aynı projelerde rol almak istediğini belirtti.

Güncellenme 15 Mart 2018 15:14

İlyas Salman Sinema Yazarları Derneği en iyilerine ödüllerini verdiği gecede konuşma yaptı. Salman, “Keşke Şener Şen ile yine film yapsak. Ama Kendisi buna yanaşmıyor” dedi.

Bu yıl 50.’si düzenlendi

SİYAD tarafından her yıl düzenlenen SİYAD Ödülleri, 50. kez sahiplerini buldu. Bu kapsamda 2017'de vizyona giren filmler dahil tüm yerli filmler değerlendirildi. SİYAD üyelerinin yaptığı oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil olmak üzere dört dalda ödül kazanan "Koca Dünya" öne çıkan yapım oldu.

Çok sayıda ünlü isim katıldı

SİYAD'ın 50. kez düzenlediği Ödül Gecesi’ne, Hale Soygazi, İlyas Salman, Ercan Kesal, Öykü Karayel, Şerif Sezer ve Ayta Sözeri gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Şener Şen’le aynı projede yer almak istiyor

Uzun zamandır herhangi bi filmde yer almayan İlyas Salman, Yeşilçam'da birçok filmde birlikte rola aldığı Şener Şen'le yeni bir projede bir araya gelmek istediğini söyledi. 69 yaşında olan Salman, "Keşke Şener’le (Şen) bir film daha yapsak. Kendisi buna yanaşmıyor. Eskiden çok görüşüyorduk. Şimdi görüşemiyoruz" dedi.

Cem ve Şahan yorumu

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile ilgili de değerlendirme yapan Salman, "Gaz çıkarmakla, ‘Orama koma burama koy’ demekle komedyen olunmuyor. Cem’in de eksikleri var ama Şahan önce Şahin olsun sonra Cem’e rakip" ifadelerini kullandı.