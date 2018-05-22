İlnur Çevik'ten çok tartışılacak ifadeler!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, Akşener'in ve Demirtaş'ın aday olmasının demokrasi göstergesi olduğunu belirtti.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 12:43

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Yeni Birlik Gazetesi'ndeki köşesinde “Demokrasi olmayan yerde bunlar olur mu?” başlıklı bir yazı kaleme alan Çevik, Batı'da Türkiye karşıtlarına bakarsanız ve onların ülkemizdeki uzantılarını dinlerseniz Türkiye'de demokrasinin olmadığı kanısına varıldığını, hatta Türkiye'de tek adam rejiminin hakim olduğunun sanılacağını, bunun tam bir aldatmaca ve algı operasyonu olduğunu belirtti.

Bütün siyasetçilerin rahatça kampanya yapıp istediklerini söylediklerine dikkati çeken Çevik, "FETÖ projesi olduğu bilinen Meral Akşener ve siyasi hareketi de seçimlere girebiliyorsa, milleti birbirine düşüren Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa o ülkede demokrasi yok da ne var?" dedi.