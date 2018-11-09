İllegal cep telefonu dönemi tarih oluyor! İşte ayrıntılar

Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 3 kat daha artırılarak piyasa rahatlatılacak.

Güncellenme 09 Kasım 2018 16:59

Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 3 kata yakın artıyor. Bahsi geçen tutar 500 TL olarak yenilendi.

Artışın sebepleri neler?

2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti. Bu artışın sebebi ortaya çıktı. Telefon çeteleri ile mücadele, vergi kaybını önleme ve telefon sektöründen gelen talep bu artışta etkili oldu.

Çeteler, illegal telefon getirdi

Son zamanlarda ortaya çıkan bazı çeteler, ülke dışından getirdikleri telefonlarla yüksek ücretten akıllı telefon satışı yapmaya başlamıştı. Öte yandan bu çeteler illegal başka yollarla da cep telefonu getirmeye başladı.

Pazardaki denge sarsıldı

Piyasaya sürülen bu telefonlar vergisiz satıldığı için düşük fiyatlı oluyordu bu da pazardaki dengeyi sarsıyordu.

Yurt dışından gelen telefonun avantajı kalmadı

Atılan bu fiyat güncellemesi ile yurt dışından getirilen telefonların avantajı ortadan kalkmış oldu.

Kaybın önüne geçilmesi planlanıyor

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yolcu ile getirilen telefonlar, burada resmi olarak alışverişe konu olmadığından devleti zarar uğratıyordu. Bu tutar çok yüksek olmamakla birlikte kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

800 bin telefon girişi oldu

Buna göre, 2017 yılında Türkiye’ye yurt dışından 800 bin telefon girişi oldu. Bu rakam her geçen gün artıyor. Bu sene artan yükselen döviz kurları sebebi ile iç piyasada telefon fiyatları çok arttı. Bu durum ise satışları etkiledi ve sektör daraldı.

Maktu harçları üç kat arttırıldı

İşletmeler ise yurt dışında yolcu ile getirilen telefonlarla fiyat yönünden rekabet edemedi. Maktu harçları üç kat daha arttı. Müşterinin iç piyasaya dönüşü hedeflendi.