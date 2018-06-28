İlklerin telefonu Samsung Galaxy S10!

Kullanıcıların büyük merakla beklediği Samsung Galaxy S10 birçok ilki bir araya getiriyor.

Güncellenme 28 Haziran 2018 17:40

Samsung’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy S1 3 farklı versiyon hali ile kullanıcı karşısına çıkacak. Gelen bilgiler arasında versiyonlardan birinin 5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı ve bu modelin diğerlerine oranla daha giriş sevisinde olacağı ve kavisli değil düz bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Teknik özellikleri henüz belli olmasa da bu modelin arkada tek bir kamerası olacak.

Diğer bir versiyonunda Galaxy S10 ise 6,44 inç ekrana sahip aynı zamanda kavisli bir ekran bulunmaktadır. Kullanıcıların karşısına aynı zamanda 3 arka kamera ile çıkıyor. Bu zamana kadar Galaxy S serilerinin sahip olduğu en büyük ekrana sahip olacak ve serinin en yüksek donanımına sahip olacak. Aynı zamanda cihaz 3 arka kamera sistemi ile Samsung’un bu alanda ilk tecrübesini ortaya koymuş oldu.

S10 modelinin ortanca modeli ise sahip oldukları özellikleri ile iki arka kamera ile kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor. Boyutları hakkında kesin olmamakla birlikte 5 inç ile 6,44 inş arasında olması bekleniyor. Yine özelliklerinin de her iki cihaz arasında bir donanıma sahip olması bekleniyor.