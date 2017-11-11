İlker Başbuğ'dan itiraf gibi açıklama!

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, mütedeyyin kesimle radikal İslamcıları ayırt etme konusunda eksik yaptıklarını itiraf etti.

Güncellenme 11 Kasım 2017 11:57

Habertürk TV'de yayınlanan Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna Özel programının bu akşamki konuğu 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'ydu.

Emekli Orgeneral, Atatürk'ün konuşulduğu programda TSK olarak mütedeyyin insanlara karşı yaklaşımlarında hata yaptıklarını belirten açıklamalar yaptı.

"Ayrımı yapamadık"

Başbuğ şunları söyledi; "Bazı hatalarımız oldu. Belki mütedeyyin insanlarla siyasal islamcıları, radikal islamcıları tam ayıramadık. Halbuki; mütedeyyin insanlar; temiz, muhafazakar, düzgün insanlar. Bu ayırımı daha net yapabilmeliydik. Bu konuyla ilgili konuşmalarımızda, sözlerimizde mütedeyyin insan toplumumuzu ayrı bir yere koymamız lazımdı. Bizim karşı olacağımız; siyasal islamcılardı, radikal islamcılardı. O ayrımı yapamadık, eksik kaldık."