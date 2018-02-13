İlker Başbuğ'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan!

İlker Başbuğ'un Afrin açıklamasına Bahçeli'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da çok sert cevap verdi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 13:23

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Afrin siyasete alet edilmesin" açıklamasına MHP Lideri Bahçeli'den sonra bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Başbuğ'a "Yazıklar olsun, gereği yapılacak" diyerek cevap verdi.

"Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor?"

İlker Başbuğ'un Afrin çıkışı ile ilgili konuşmasına değinen Erdoğan, "Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

"Onun haddine değil"

Bu açıklamayı az önce duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli olsa da bir Genelkurmay Başkanı'ndan böyle bir açıklama duymanın büyük bir talihsizlik olduğunu ve Afrin'in siyasete alet ediğini söyleminin onun haddine olmadığını belirtti.