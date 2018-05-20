İlker Başbuğ o partiden aday mı oluyor?

İyi Parti lideri Akşener'in gizli tuttuğu 30 kişilik aday listesinde İlker Başbuğ'un da olduğu iddia edildi.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 13:48

İyi Parti'de milletvekili adaylığı için önemli kişilerin adı geçiyor. Bunlar arasında, dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eski büyükelçi Gündüz Aktan'ın oğlu, MHP'nin eski milletvekili Uygar Suphi Aktan, Alperen Ocakları eski genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Şahsuvaroğlu, Adnan İslamoğulları gibi isimler bulunuyor.

Ali Çelik de aday oluyor

Seçimlere yaklaşırken aday olması muhtemel kişilerin teşkilatlarda temayül yoklaması da yapıldı. İyi Parti'nin, seçim bölgesinde en çok oyu alması ağırlık kazanan adaylarla seçime girileceği kaydedildi. Bu kapsamda İzmir'in tanınmış ülkücü sanayicilerinden Ali Çelik, milletvekilliği listelerinde yer alması muhtemel diğer isimlerinden birisi olacak.

İlker Başbuğ iddiası

Basına yansıyan isimlerin yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çantasında 30 kişilik kimseye açıklanmayan bir listenin olduğu iddia edildi. Genel başkan kontenjanından milletvekili yazılacak isimlerden birinin Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ olduğu öne sürüldü.