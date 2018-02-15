İlker Başbuğ hakkında bomba iddia!

Gazeteci Nedim Şener, İlker Başbuğ'un 2019 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlker Başbuğ'un yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin eleştiri yapmıştı. Başbuğ ise kendi internet sitesinden yaptığı açıklama ile her iki isme de cevap vermişti. Gazeteci Nedim Şener ise Başbuğ ile çok tartışılacak iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlker Başbuğ arasındaki gerilime dikkat çeken Şener, bu gerilimin boşuna olmadığını, İlker Başbuğ'un 2019'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

MHP Lideri Bahçeli'nin de İlker Başbuğ'a tepki gösterdiğini hatırlatan Şener, bunun siyasi bir ön alma olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'a "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleridir..." sözleriyle cevap vermişti.