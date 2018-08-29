İlkay Gündoğan'dan beklenmedik karar!

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı’nda oynamaya devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 11:11

Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Kendilerine ırkçılık yapıldığını iddia eden İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında da konuştu.

Özil’le karakterlerinin farklı olduğunu belirten Gündoğan, Almanya için oynamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Alman milli takımında devam edecek

İlkay Gündoğan, 27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmenin önemli olduğunu, son yıllarda sakatlığı sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdığını, bu sebeple milli takıma borçlu hissettiğini, Dünya Kupası’nın büyük başarısızlık olduğunu, Almanya için oynamaktan gurur duyduğunu, şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremediğini belirtti.

“Gelişmeler beni endişelendirdi”

Milli takımı bırakmayı düşünmediğini söyleyen Gündoğdu, “Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum. Bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldım. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum” dedi.