İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı

Tamamen yerli üretim olan otomobil ilk kez İstanbul'da düzenlenen bir fuarda görüntülendi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 12:44

İstanbul’da düzenlenen bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış tasarımı, motoru, içi ve her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemlerin yapılması durumunda kısa süre sonra satışa sunulacak.

Her şeyi yerli

Yerli otomobilin üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını, iç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motorunun yerli olduğunu, motor sürücüsünün, elektronik donanımlarının bütün kontrol üniteleri ve yazılımlarının kendilerini ait olduğunu söyledi.

6 ay sonra üretime başlanabilir

Güzel, motor gücünün 150 kw, beygir gücü karşılığının 203 beygir olduğunu, 5 yıl içinde 6,5 milyon dolar AR-GE harcaması olduğunu, 6 ay sonra bile seri üretime başlanabileceklerini, bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabileceğini belirtti.

Fiyatı ne kadar?

Kanal D Ana Haber'in görüntülediği elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.