İlk Türk sivil uçuş simülatörü tanıtıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni uçuş eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta ilk Türk sivil uçuş simülatörü tanıtıldı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:03

Yeşilköy'deki Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni uçuş eğitim merkezinin açılış töreninde ilk Türk sivil uçuş simülatörünün tanıtımı yapıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren "milli ve yerli sanayiyi geliştirme hamlesi" başlatıldığını hatırlatarak, bunun savunma alanında taçlandırıldığını, aynı dönemde sivil havacılıkta da tarihi adımlar atıldığını kaydetti.

THY ile birlikte Türk sivil havacılığında inanılmaz bir büyüme yaşandığına dikkati çeken Aycı, bu gelişmelerin Türkiye'yi dünyada farklı yerlere getirdiğini bildirdi.

Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli "milli, yerli ve değerli duruşun" önemine dikkati çektiğini vurgulayarak, HAVELSAN yetkililerinin de büyük bir cesaretle bu işleri sahiplenip, projeyi yaptıklarını ifade etti.

Projeyi destekleyen bakanlıklara ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına teşekkür eden Aycı, "HAVELSAN yönetimi kararlıydı ve kararlı şekilde bize geldi. 'Biz bu işin altından kalkarız ve biz bu işi yapmaya talibiz' dedi." ifadelerini kullandı.

"Proje tamamlanmış değil, biten prototip"

Aycı, merkezde de yer alan uçak simülatörü konusunda HAVELSAN ile çok önemli bir adımı attıklarının altını çizdi.

Projenin henüz birinci fazını bitirdiklerini dile getiren Aycı, "Proje tamamlanmış değildir, bitmiş değildir. Biten prototiptir. Asıl olan bunları artık bizim peynir, ekmek gibi yapar hale getirip, sanayileşmiş banda koyup artık komodite haline dönüştürmek, bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir. Seri üretimleri olmayan butik üretimlerin veya prototiplerin başlangıç olduğunu ifade etmem lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte bu merkezi tüm havayolları şirketlerine açmak istediklerini dile getiren Aycı, yerli, milli ve değerli simülatör cihazlarla vizyonlarını bu yöne çevirdiklerini söyledi.

"Sivil havacılık alanında kabin içi eğlence sistemleri kullanılacak"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci de yerli simülatör projesinde kendilerine duyulan güvenin yerli kaynak ve iş gücünün doğru kullanılması ve milli teknoloji alanında yapılması gerekenler konusunda kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Düvenci, bunun yanı sıra sivil havacılık alanında kabin içi eğlence sistemlerinin kullanılacağını ifade ederek, "THY Teknik ile beraber geliştirdiğimiz, ilk yerli sistem olma özelliği taşıyan kabin içi eğlence sistemlerimiz, THY uçaklarına kurularak dünya semalarındaki yerini alacaktır." dedi.

Sidney ile Mexico City'e sefer başlatılıyor

Açılışın ardından basın mensuplarının yeni uçak alımlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Aycı, iş modellerine yatkın, menzil ve kapasite, daha efektif işletme maliyetleri açısından yeni jenerasyon uçaklar olması nedeniyle "Boeing 787-900" ve "Airbus A 350" modelleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Aycı, Avustralya'nın Sidney kentine önümüzdeki yıl uçacaklarını, direkt ya da aktarmalı olması konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman uçak tipini ve gidiş şeklini seçmek konusunda en uygun kararı vermek istiyoruz. Sidney bizim ufkumuz, Sidney bizim vizyonumuzda var. Bizim için önemli. Mexico City'i de zaten biliyorsunuz. Bunlar üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

AA