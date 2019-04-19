İlk imzası tepkilere neden oldu: Hapis cezası gerektiren bir suç

İBB Başkanı İmamoğlu, belediyedeki tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalaması için yetkilendirme yaptı. Yılmaz Tunç ise “Hapis gerektiren suç” dedi.

Güncellenme 19 Nisan 2019 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından ilk imzasını attı. Ekrem İmamoğlu, İBB'deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan; "ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış" benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

İmamoğlu, İBB'nin tüm kayıtlarını incelemek üzere, Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile üç uzmanı görevlendirdi. Bu görevlendirme kapsamında belediyenin elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapılacak.

İmamoğlu'na ilk tepki AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Belediye dışından görevlendirilecek kişilere 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini kopyalama yetkisi veren Ekrem İmamoğlu, 6698 Sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal etmiş, TCK'nın 135 ila 140.maddeleri gereğince hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir.” ifadelerini kullandı.