İlk defa bir Türk hakeme Dünya Kupası'nda görev verildi!

FIFA kokartı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Dünya Kupası'dan görev alacak.

Güncellenme 29 Mart 2018 17:40

FIFA kokartı sahibi olan hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Cüneyt Çakır'ın Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda hakemlik yapacağı ve 36 hakemden biri olacağı belirtildi. Ayrıca yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında bulunacak.

İlan edilen listeye göre Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakemlerin görev alacağı belirtildi.

Cüneyt Çakır kimdir?

UEFA’nın ''Elit Hakem'' kategorisine aldığı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 1976 yılında İstanbul ‘da dünyaya geldi.

Asıl mesleği sigortacılık olan Çakır, Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.

1.76 boyunda olan yıldız hakem, halen hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır.

10 yaşında futbol hayatına başlayan Çakır, 17 yaşına kadar Kartalspor ‘un altyapısında top koşturdu. 1994 yılında ilk kez hakemlik yapan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu.

Çakır, TFF’de ilk kez 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf Ligi maçını yönetmiştir. Bu maçta birinci yardımcı hakem olarak gören alan Çakır, üst klasman hakem kategorisine 2001 yılında yükseldi. Çakır ayrıca Süper Lig’deki ilk maçına da bu yıl çıktı.