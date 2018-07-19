İletişim Ofisi Başkanı o isim olacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile getirilen İletişim Ofisi'nin başına Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin'in atanacağı iddia edildi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 12:44

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Beştepe'de oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin'in getirileceği iddia edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan diğer ofislerden farklı olarak bu ofisin başına kadın bir yönetici getireceğini daha önce duyurmuştu.

Superhaber TV, Başkan Erdoğan'ın kadın olacağını açıkladığı bu yöneticinin on yılı aşkın süredir Sabah-Atv grubunda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu iddia etti. Girişimci kimliği ile tanınan Altekin'in bu göreve getirilmesi medya için büyük sürpriz oldu.

Albayrak’a yakın isimlerden

Başkan Erdoğan'ın gelecek günlerde Beştepe'de oluşturulacak başkanlıklar ve kurullar için de atama yapacağı belirtildi. Fecir Alptekin Sabah Atv grubunda yönetim kurulu başkanvekili Serhat Albayrak'a en yakın isimlerden birisi olarak biliniyor. Göreve getirileceği iddia edilen Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkati çekti.

Kurumsal İletişim’in başında

Yeni sistem kapsamında oluşturulan İletişim Ofisi'nin başına getirilmesi planlanan Fecir Alptekin, İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Medya hayatına Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak başladı. Daha sonra ise Halkla İlişkiler ve Pazarlama alanına yöneldi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. Alptekin, 2006'dan bu yana Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.