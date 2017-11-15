İlçe kaymakamı FETÖ'den açığa alındı!

Muş'un Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 13:44

Yaklaşık 3 yıl önce Korkut'ta göreve başlayan ve zaman zaman Muş Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Kaymakamı Abdulgani Mağ'a, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığına dair tebliğin sabah saatlerinde yapıldığı öğrenildi. Yapılacak adli ve idari soruşturma sonrasında Kaymakam Mağ'ın göreve dönüp dönmeyeceğinin netlik kazanacağı belirtildi.