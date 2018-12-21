İlçe emniyet müdürüne tarihi eser kaçakçılığı gözaltısı

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, tarihi eser kaçakçılığı nedeni ile gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 14:50

Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, tarihi eser kaçakçılığı nedeni ile gözaltına alındı. Kılıç’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir yıldır bu görevi yapıyordu

Dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kılıç, yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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