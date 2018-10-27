İlber Ortaylı'dan tepki çekecek Atatürk değerlendirmesi

Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının stratejik bir hata olduğunu söyledi.

Güncellenme 27 Ekim 2018 10:52

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği "İmparatorluktan Cumhuriyete" adlı söyleşide konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok konuşulacak değerlendirmede bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını stratejik hata olarak nitelendiren Ortaylı, Samsun’un coğrafyası, yaşayan insanların farklılıkları gibi konularda yanlış seçim olduğunu belirtti.

“Hiç iyi bir çıkış noktası değil”

Ortaylı, “Paşa Samsun’a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Hemen soluğu Havza'da almış kimse gücenmesin ama. Niye? Çünkü çok kozmopolit bir yer ve çok ayakaltı. Stratejik bakımdan sıfır. Orada ilk tüfek bile atılmaz, İzmir kadar stratejik bakımdan problemli. Ne doğru dürüst bir endüstrisi var ne doğru dürüst bir burjuvası var. Hiçbir şeyi yok. Kristalize olmamış yerde direniş olur mu?” ifadelerini kullandı.