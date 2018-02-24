İlber Ortaylı'dan "Kenan İmirzalıoğlu" yorumu!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yakında başlayacak olan "Mehmed Bir Cihan Fatihi"nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu hakkında değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 24 Şubat 2018 14:48

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlı tarihine dair konuşmaların yapıldığı programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Ortaylı, Kenan İmirzalıoğlu'nun bu rolü iyi oynayacağını, oyunun çok mühim olduğunu, Muhteşem Yüzyıl'ın işi oyunculuk ve müzikle götürdüğünü, senaryonun iyi olmadığını ve Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.