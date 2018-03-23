İlber Ortaylı, Demet Şener'in bu sözlerini duymasın!

Demet Şener'in yıllar önce Türkiye güzeli seçildikten hemen sonra verdiği röportaj okuyanları hayretler içinde bıraktı.

Güncellenme 23 Mart 2018 12:12

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Demet Şener'i zora sokacak bir röportajı ortaya çıktı. Yıllar önce Türkiye güzeli seçilmesinin ardından gazeteci Musa Ağacık'a verdiği röportaj okuyanları şaşkına çevirdi.

Soru cevap şeklindeki kısa röportajdaki diyalogları okuyanlar Demet Şener hakkında çok olumlu bir kanaate varamadı.

Özellikle kitap okuma konusundaki sözleri akıllara durgunluk verdi. Kitap okumadan da tarihini, kültürünü tanıtabileceğini söyleyen Demet'in görüşlerinin aynı olup olmadığı ise merak konusu.

İşte Demet Şener'in okuyanları dumur eden o röportajı:

"Hangi olaylar seni ilgilendiriyor?"

İç olaylar

"Başbakanı nasıl buluyorsun?" (O dönem Başbakan Tansu Çiller)

Çok seviyorum

"Neden?"

Bir kadın olarak çok güzel şeyler başarıyor.

"Örnek verebilir misin?"

Veremem

"Plevne denince ne anlıyorsun?"

Hiçbir şey

"Kitap okuyor musun?"

Hiç sevmem

"Türkiye'yi nasıl temsil edeceksin?"

Kendi kültürümle, örfümle, adetimle

"Nasıl kültürlü olacaksın?"

Roman okunarak mı kültürlü olunuyor?

"Ya nasıl olunuyor?"

İçten gelen bilgilerimle tanıtabilirim. Kitap okumakla Türkiye'yi tanıyamam.

"Okunarak tanıtılamaz mı?"

Hayır! Aşk romanı okuyorsam nasıl Türkiye'yi Tanıtacağım?

"Nasıl tanıtacaksın?"

Tarihini, kültürünü tanıtacağım

"Okumadan bunu yapmak mümkün mü?"

Bana göre kitap okumak, kültürlü olmanın temel taşı değildir.

"Sence nedir?"

Benim boş olduğumu mu kanıtlamaya çalışıyorsunuz?

-Öyle bir niyetim yok...