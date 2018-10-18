İlber Ortaylı, Ara Güler'i bu sözlerle anlattı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, dün akşam vefat eden Ara Güler'i anlattı.

Güncellenme 18 Ekim 2018 09:51

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden duayen fotoğrafçı Ara Güler’i anlattı. Ortaylı, Güler için "Olayları takip ve az görülen bir hafızası vardı" dedi.

Çok üzücü

Hastalıklarından ve yaşından dolayı Güler'in haberinin beklenmeyen bir şey olmadığını söyleyen Tarihçi, "Buna rağmen çok üzücü" dedi.

Türkiye tarihçisini kaybetti

Ortaylı, Güler’in sanatçı duyarlılığına sahip olduğunu, Türkiye’nin bir tarihçisini kaybettiğini, Türkiye’nin en enteresans çağında yani ikinci dünya savaşından sonra modernleşme evresini onun kadar ekrana getiren olmadığını, zamanın ne olduğunu kavrayan olduğunu, çok kişinin o zamanları kavrayamadığını, herkesin yaşadığını unutmaktan onun sayesinde kurtulduğunu, 20 gün önce Güler’le görüştüğünü, Güler'in kendisinin çalıştığı mahallede oturduğunu söyledi.