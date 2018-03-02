İlber Hoca'yı kızdıran "Wikipedia" olayı!

İlber Ortaylı katıldığı bir söyleşide, Türkiye'deki tarih eğitimini eleştirirken Wikipedia'dan tarih öğrenmeye çalışanları da yerden yere vurdu.

Güncellenme 02 Mart 2018 11:20

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'deki tarih öğretimini eleştirerek, eldeki telefonlarla tarih öğrenilemeyeceğini, Wikipedia'nın yasakladığını, kapanmasının ayıp bir şey olduğunu ama ordaki bilgilerin de doğru olmadığını savundu.

Wikipedia'dan tarih öğrenilmez

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1. Dünya Savaşı ve Perspektifinden Ortadoğu" konulu söyleşide konuşan Ortaylı, eğitim sistemini ve Wikipedia'dan tarih öğrenmeye çalışanları yerden yere vurdu.

Çok detaylı bir tarih öğrenimi mümkün değil

Türkiye'de tarih eğitiminin feci bir şekilde olduğunu belirten Ortaylı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymadığını, çok detaylı bir tarihin öğrenilmesinin mümkün olmadığını ama doğru dürüst bir tarih öğreniminin mümkün olduğunu söyledi.

Tüm sorunlar dışarıda aranmaz

Ortaylı, ciddi tarih yazmaya ilk teşebbüsün Atatürk devrinde olduğunu, tüm sorunların dışarından aranmayacağını, içeride de problemler olduğunu, öğretmen kafasıyla tarih yazılamayacağını, tarih profesörlerinin yazdıklarının da iyi olmadığını, her Türk münevverinin tarih yazımını denemesi gerektiğini belirtti.

"Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın"

"Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın" diyen İlber Hoca, "Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia’yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" ifadelerini kullandı.