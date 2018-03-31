İl il gezerek hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı!

Adana'da il il gezerek hırsızlık yapan ve Cono aşiretinden oldukları tespit edilen 3 kadın yakalandı.

Güncellenme 31 Mart 2018 11:13

Adana'da il il gezerek hırsızlık yapan 3 kadından oluşan çete bir apartmanda ayakkabı çalarken yakalandı. Hırsızlardan biri tutuklanırken diğer iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Apartmandaki ayakkabıları çaldılar

Seyhan'ın Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmana giren Gülcan Ç., Pınar O. ve Muazzez T., dairelerin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Bunu fark eden ve binada oturan Hakan Elma, 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine hemen polisi aradı. Olay yerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Cono aşiretindenler

Polisi gören kadınlar "Biz buraya yönetici ile temizlik için görüşmeye geldik" sözleriyle kendilerini savundu. Ancak çaldıkları ayakkabılar, şüphelileri ele verdi. Cono aşiretine mensup oldukları belirtilen Gülcan Ç., Pınar O, ve Muazzez T., sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

20'den fazla suça karışmışlar

Şüphelilerden Pınar O.'nun Antalya, Kütahya, Konya, Kırıkkale, Aydın, Uşak, İzmir, Denizli, İstanbul, Ankara ve Adana'da hırsızlık yaptığı ve 20'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.