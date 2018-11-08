İkiz ve üçüz çocuk ailelerine yardım geliyor!
Bakan Selçuk, ikiz ya da üçüz doğum yapan annelere iki yıl boyunca 150 TL yardım yapacaklarını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikiz ya da üçüz doğumlarda 2 sene süresince 150 TL yardım ücreti ödeneceği müjdesini verdi.
Bakan Selçuk, çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik inceleme yapıldığını, bu kapsamda 510 aileye ilişkin adli işlem başlatıldığını söyledi.
150 TL yardım
Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik açıklama yapan Bakan Selçuk, 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacaklarını duyurdu.
O ailelere ceza
Selçuk ayrıca, "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık" dedi.