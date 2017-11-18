İkinci el araçta 'kilometre' oyununa son

İkinci el araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler, PTT’nin HGS ve PTTBank mobil uygulamaları aracılığıyla öğrenilebilecek.

Güncellenme 18 Kasım 2017 12:03

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında imzalanan "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" kapsamında ikinci el araçların muayene tarihi ve kilometrelerine ilişkin bilgiler, PTT'nin HGS ve PTTBank mobil uygulamaları aracılığıyla anında öğrenilebilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakanlık Müsteşarı Suat Hayri Aka ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol kapsamında, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometreleri, en güvenilir ve doğru bir şekilde öğrenilebilecek.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerini PTT AŞ tarafından geliştirilen ve HGS yüklemelerinin online yapıldığı HGS Android, HGS IOS ile bankacılık işlemlerinin yapıldığı PTTBank mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılacak verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şase numarası girilerek 5 lira bedelle bakılabilecek.

PTTBank müşterisi olmayanlar ise söz konusu bilgilere, üyelik zorunluluğu olmadan HGS uygulamasından ulaşabilecek.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, yaptığı açıklamada, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması konusunda çok sayıda mağduriyetin yaşandığını söyledi.

Konuya ilişkin şikayet sayısının her geçen gün arttığını belirten Berktaş, bazı ikinci el araç satıcılarının kilometreyi sıfırlayarak, daha düşük kilometreli aracı yüksek fiyata sattıklarını, durumun fark edilmesi üzerine açılan davaların da uzun sürdüğünü bildirdi.

Berktaş, ikinci el araçlarda TRAMER sorgusuyla hasar kaydının öğrenilebildiğine işaret ederek, PTT AŞ tarafından sunulacak hizmetle artık araçların gerçek kilometrelerinin de öğrenilebileceğini, böylece vatandaşın kandırılmadan aracını alabileceğini kaydetti.