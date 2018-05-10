İkinci el araç ticareti yapanlar bu habere dikkat

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci el araç ticaretinde yetki belgesinin 13 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi

Güncellenme 10 Mayıs 2018 15:08

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi sahibi olabilmek için mesleki yeterlilik belgesinin 13 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Erkoç, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geleceğini, MASFED, mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapma ve değerlendirme, belge verme konularında yetkilendirildiğini söyledi.

Yönetmelikle bu ticaretin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli adımlar atıldığını belirten Erkoç, düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiğini ifade etti.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belirli niteliklere haiz kişilerce yapılmasının sağlanacağını vurgulayan Erkoç, sektörde çalışanların mesleki itibarının korunacağını ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Erkoç, sınavların MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yapılacağını, meslektaşların yoğun başvuru ve talebi olduğunu, sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen uzman gözetmenler tarafından yapıldığını, başvurular sonrasında OTONOMİ'de bulunan sınav merkezlerinin gezici sınav merkezlerinin Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğini, şimdiye kadar Ankara başta olmak üzere İstanbul, Çorum, Eskişehir illerinde sınavlar gerçekleştiğini, çok sayıda kişinin sınavlara girerek belgelerini aldığını söyledi.

Yönetmeliğe göre, ikinci el araç ticaretinde hizmet verecek iş yeri sahiplerinin gerekli yetki belgesi için esnaf ve sanatkar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerektiğini belirten Erkoç, "Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti şartı aranıyor. Yetki belgesi almak isteyenlerin iflas etmemiş veya iflas ettiyse bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilanının bulunmaması, devletin güvenliğine ve anayasal düzene yönelik suçlardan ceza almamış olması isteniyor" dedi.