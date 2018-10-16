İki yenilmez 2019'da kapışacak!

McGregor büyük bir bozguna uğratan Khabib Nurmagomedov, kendisi gibi yenilmek bilmeyen Floyd Mayweather'la karşılaşacak.

Güncellenme 16 Ekim 2018 09:47

Boksta herkesin merakla beklediği maç gerçekleşecek. 27 maçta 27 kez kazanan Khabib Nurmagomedov'un, ''Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine Floyd Mayweather'dan cevap geldi.

İki yenilmez 2019’da karşılaşacak

Boks kariyerinde çıktığı 50 maçın hepsini kazanan Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını sosyal medyadan kabul etti. Yenilmek nedir bilmeyen iki dövüşçü 2019’un ilk aylarında karşılaşacak.

McGregor, bozguna uğradı

Müslüman Boksçu Khabib Nurmagomedov, İslama hakaret eden Conor McGregor ile ringe çıktı ve rakibini bozguna uğrattı.

Las Vegas'daki UFC hafif sıklet unvan maçında McGregor'la karşılaşan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4. raunt sonunda nakavt etti. Khabib’in kemerini korumayı başardığı karşılaşma sonrasında ortalık karıştı. Olayları güvenlik görevlileri ve polis durdurdu.

“Allah sizinle olduğunda kimse sizi deviremez"

Maç sonrası McGregor'un kendisine ve dine yaptığı hakaretlere cevap veren Nurmagomedov, "Dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Yaşananlar kesinlikle babamın bana öğrettiği, tasvip edilen şeyler değil ama bir onur meselesiydi. Zafer ve kemer bizim. Allah sizinle olduğunda kimse sizi deviremez" demişti.