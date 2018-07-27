İki yaşındaki kız çocuğunun kafasını koparıp, gömdüler!

Şanlıurfa'dan bir hafriyat alanında, kafası koparılmış 2 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğu cesedi bulundu.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 16:57

Şanlıurfa Eyyübiye’de bir hafriyat döküm alanında gömülü halde bulunan kafası koparılmış, 2 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğu cesedi bulundu.

Molozların arasında bulundu

Olay Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemede, molozların arasında toprağa gömülü vaziyette 2 yaşındaki bir kız çocuğu cesedine ulaşıldı.

20 gün önce gömülmüş

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi. Üzerinde elbiseleri duran çocuğun kafasının ise koparıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesi gözaltına alındı

Küçük kızı gömdüğü iddia edilen annesi polis tarafından gözaltına alındı. Üvey annesinin de gözaltına alındığı iddia edilirken, babanın ise uzun süredir kayıp olduğu belirlendi. Çocuğun nasıl öldüğü ve kimler tarafından bölgeye götürülerek gömüldüğünün araştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.